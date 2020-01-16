Суд отказался рассматривать иск против строительства высотки на месте корпуса завода "Арсенал"

Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного админсуда от 13 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам суда, прокуратура установила, что Департамент градостроительства с нарушением требований мостостроительного законодательства, без соблюдения предельно допустимой высоты объекта и вопреки положениям действующего Генплана 20 августа 2019 года выдал компании "Философия Девелопмент" градостроительные условия и ограничения для реконструкции корпуса завода под административное здание с паркингом.

С целью выяснения позиции Киевсовета прокуратура направила несколько писем. И Киевсовет поручил их рассмотрение самому Департаменту градостроительства. Как отметили в прокуратуре – незаконно.

26 ноября Окружной админсуд Киева, решение которого без изменений оставил апелляционный суд, вернул исковое заявление заместителю прокурора Киева в связи с отсутствием оснований для обращения прокурора в суд с настоящим иском.

В частности, суд указал, что прокурор не доказал, что Киевсовет долгое время был бездеятельным по защите интересов государства и не предпринимал мер гражданско-правового характера, а следовательно именно прокуратура должна была подать такой иск, чтобы их защитить.

В частности, суд сослался на то, что Киевсовет поручил Департаменту градостроительства разобраться, и последний 1 ноября 2019 года сообщил прокуратуре о том, что инспектор Департамента ГАСИ в Киеве 18 октября остановил действие указанных градостроительных условий и ограничений.

Однако, стоит отметить, что в то же время Департамент градостроительства обжаловал решение инспектора в Окружной админсуд и уже 18 декабря 2019 года оно было отменено.

Как сообщалось, в градостроительных условиях и ограничениях Департамент градостроительства КГГА позволил застройщику возвести здание высотой 50,7 м. Вместе с тем инспектор ГАСИ в своем предписании требовал устранить нарушения, а именно – уравнять высоту в соответствии с положениями Генплана Киева, согласно которому в центральном историческом ареале Киева, в который входит ул. Московская, 8, существует ограничение по высоте – не выше 27 м.

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Напомним, в марте 2019 года "Укргазбанк" продал за 563,7 млн грн в системе электронных торгов СЕТАМ корпус №4 завода "Арсенал" площадью 37,9 тыс. кв. м. и 1,4 га земли по ул. Московская, 8 в Печерском районе столицы.

На купленном участке корпорация "Укрбуд" собирается построить бизнес-центр "Arsenal Plaza". В начале декабря стало известно, что долю в Arsenal Plaza в Микитась за $10 млн купил владелец одной из крупнейших киевских ресторанных компаний Tarantino Family Дмитрий Федотенков. Впоследствии он это подтвердил, добавив, что в этом проекте у него есть еще два партнера - частные инвесторы, не публичные люди.

Сразу через дорогу от участка застройки находится кинотеатр "Зоряный", который сейчас тоже реконструируют, в результате чего на нем достроили три новых этажа без соответствующих разрешительных документов.

Нынешним учредителем компании "Философия девелопмента" является ООО "Алакант Компани", созданное 5 ноября 2019 года. Основателем "Алакант Компани" является Ирина Педан, а директором – Ольга Чужко.

С 20 сентября и до конца ноября руководителем "Философии девелопмента" был Олег Гуриненко. Он также является руководителем ООО "Трейд-Инвест", бенефициарным владельцем которого является российский бизнесмен Дмитрий Буряк, который известен на рынке как девелопер строительных проектов "DeVision" в Литве и Украине, а также производитель биологически активных добавок.

С конца ноября 2019 года руководителем "Философии девелопмента" значится Игорь Нельга. Во второй половине 1990-х годов он работал в органах МВД, в дальнейшем работал в различных компаниях начальником охраны, водителем и помощником руководителя.

Между тем на момент покупки корпуса учредителями "Философии девелопмента" были ООО "А.В.Инвестиции", владельцем которого является бывший прокурор прокуратуры Киевской области, а до недавнего времени начальник отдела Одесской таможни Юрий Грегуль, и ООО "Монтадет", бенефициарным владельцем которого значится Алла Выговская.

А основали "Философию девелопмента" в апреле 2018 года Вячеслав Мармыш и Андрей Марцин. Мармыш работал прокурором Шевченковского района, пока не был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. 19 сентября 2019 года гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода в Facebook сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса.