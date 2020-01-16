"Интерпайп" Пинчука скупает свои долги перед обанкротившимися банками

Соответствующее решение Хозсуд Днепропетровской области принял 26 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Как отмечает издание, первичным кредитором в этом случае был "Сбербанк", права требования от которого через цепочку операций по купле-продаже с участием ряда финкомпаний (в т.ч. ООО "ФК "Централ Финанс", ООО "ФК "Женева", ООО "ФК "Авистар"), проведенных с сентября 2018 по февраль 2019 года, перешли к ACP I Trading LLC и Pathfinder Strategic Credit II LP. Затем эти две компании (зарегистрированы на Каймановых островах) в октябре 2019 года переуступили соответствующие права требования к ПАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод" для "Интерпайп Лимитед".

Как отмечает издание, ACP I Trading LLC и Pathfinder Strategic Credit II LP по описанному алгоритму также получили права требования "Сбербанка" к компании из холдинга "Интерпайп" и по другим кредитным договорам на сумму 285,6 млн грн и $13 млн. По крайней мере часть этих прав требования офшорные компании в октябре 2019 года также переуступили Interpipe Holdings plc.

Ранее ACP I Trading LLC и Pathfinder Strategic Credit II LP через ООО "ФК "Женева" получили права кредитного требования "Альфа-Банка" на 1,2 миллиарда гривен к компаниям из холдинга "Интерпайп".

При этом "ОТП Банк" переуступил права требования к "Интерпайпу" на $9,9 млн для ООО "Вердикт Капитал" (как и упомянутое ООО "ФК "Женева" связано с Андреем Волковым).

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Как сообщалось, в октябре 2019 года трубно-колесная компания "Интерпайп" сообщила о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами.

В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309,19 млн под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,81 млн с погашением в конце 2020 года.

Кроме этого, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,05 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.

В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму $50 млн и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере $20 млн для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.Источник:

Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53.

В целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,41 млрд в $400 млн.

"Интерпайп" с 2012 года не обнародует финансовых результатов. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.