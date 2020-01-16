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16.01.20 19:12

Суд назначил задержанной на взятке главе Одесской налоговой залог в 900 тысяч

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для и.о. главы налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой, задержанной на попытке дать взятку в $25 тыс. главе областной прокуратуры, в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой залога в 904 тыс. грн.

коррупция,взятка

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает БизнесЦензор.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ частично. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей.

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Как сообщалось, 13 января НАБУ заявило о разоблачении и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области на предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс. руководителю подразделения областной прокуратуры.

По данным следствия, и.о. начальника ГУ Налоговой службы Наталья Чеботарева вместе со своим заместителем предложила руководителю подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в $25 тыс. За это прокурор должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников налоговой, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.

После этого глава Государственной Налоговой службы Сергей Верланов отстранил от выполнения обязанностей все руководство налоговой в Одесской области.

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