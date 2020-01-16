Импорт газа из Польши может обеспечить 80% потребностей Украины, – оператор ГТС

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС" Сергей Макогон в Facebook, передает БизнесЦензор.

"У Украины уже есть два соединения с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи. Недавно мы провели реконструкцию и готовы с нашей стороны принимать в украинскую систему до 6,6 млрд кубометров газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны. Отмечу, 6,6 млрд кубометров – это даже больше текущей мощности терминала СПГ в Свиноустье (5 млрд кубометров). При суммарной потребности в импорте в 8-9 млрд кубометров текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта", – написал Макогон.

Он также отметил, что после подписания прямого соглашения между операторами ГТС стала доступна возможность виртуального импорта из Польши.

"Это значит, что мы можем импортировать весь объем, который идет через Украину в Польшу. Сегодня через нас в Польщу идет 9 млн кубометров в сутки, следовательно, эти же 9 млн кубометров могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это 3,2 млрд кубометров в год", – отметил Макогон.

В связи с этим глава Оператора ГТС высказал мнение, что строитеьлство нового интерконнектора Польша-Украина нецелесообразно.

"Есть ли смысл строить за $200 млн еще один газопровод мощностью 5-8 млрд кубометров в год, если и текущие доступные стоят невостребованными?", – отметил Макогон.

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Как сообщалось, 31 августа 2019 года Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики с целью налаживания поставок американского сжиженного газа через Польшу.

Напомним, в декабре 2017 года "Укртрансгаз" и польская Gaz-System подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке ТЭО проекта объединения польской и украинской газовых систем.

Документ предусматривает не только интеграцию газотранспортных систем обоих государств для увеличения объема импорта газа в Украину из Европы через Польшу, но и обеспечение хранения европейского газа в ПХГ Украины, его последующей подаче потребителям из стран ЕС.

Интерконнектор имеет решающее значение для обеспечения возможности транспортировки газа из запланированных "Северных ворот" (норвежский коридор и терминал СПГ) в направлении Восточной Европы.

Интерконнектор включает в себя строительство нового газопровода между узлом газа Германовичи – на польской стороне и Бильче-Волица – на украинской. Изначально планировалось, что газопровод позволит увеличить ежегодную пропускную способность до 5 млрд куб. м уже в 2020 году, когда также будет завершено расширение газотранспортной системы в Польше. Второй этап проекта даст возможность увеличить объем экспорта до 8 млрд куб. м в год, но его реализация зависит от подтвержденного интереса рынка.