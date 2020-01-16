Германия утвердила график отказа от угольных электростанций

Об этом сообщает Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По условиям сделки федеральное правительство выплатит компенсации региональным властям на общую сумму 40 млрд евро. Еще 4,35 млрд евро будет перечислено энергетическим компаниям, которым придется закрыть свои угольные электростанции.

Канцлер страны Ангела Меркель выдвинула идею отказа от угля в качестве источника электроэнергии в прошлом году. Однако столкнулась с сопротивлением региональных властей, в частности земель Северный Рейн-Вестфалия, Бранденбург и Саксония, где находится большая часть угольных электростанций.

К тому же 2038 году Германия должна полностью отказаться и от атомной энергетики. Власти страны рассчитывают, что потребности Германии в электроэнергии будут на 65% удовлетворяться за счет возобновляемых источников энергии.