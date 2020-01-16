На 15 станциях киевского метро поменяют турникеты

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает БизнесЦензор.

"Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно "бьют" пассажиров, даже тех, кто заплатил за проезд. Их решили заменить в связи с жалобами пассажиров метро", - сказано в сообщении.

Турникеты подобной модели установили в начале 2019 года на станции "Площадь Льва Толстого".

"Согласно условиям контракта, словенцы должны поставить оборудование для станций Героев Днепра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Льва Толстого, Лыбедская, Кловская, Дворец спорта, Дружбы народов, Выдубичи, Славутич, Осокорки, Позняки и Харьковская", - сообщили в метрополитене.