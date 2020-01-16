Рада утвердила перевод документов в электронную форму

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2492 во втором чтении и в целом проголосовал 251 народный депутат.

Законом внесены изменения в Регламент Верховной Рады, которыми определен термин "письменная форма документа" для оптимизации процедуры перехода парламента к электронному документообороту.

Законом установлено, что документооборот в Верховной Раде осуществляется в электронной и бумажной формах. При этом электронная форма документооборота является основной.

Кроме того, вводится эталонная база принятых Верховной Радой нормативных документов в электронном виде и установлены гарантии свободного и бесплатного доступа граждан к такой базе.

При этом эталонным электронным текстом считается текст акта, хранящейся в форме компьютерного файла, целостность которого обеспечивается с помощью специальных средств защиты информации.