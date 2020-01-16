"Интерпайп" Пинчука сократил производство труб и нарастил выпуск железнодорожных колес

Как сообщается в пресс-релизе компании, по итогам прошлого года выпуск труб снизился на 13,3% – до 587 тыс. тонн, но возросло производство железнодорожной продукции – на 11%, до 207,7 тыс. тонн, передет БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом в 2019 году компания нарастила продажи круглой стальной заготовки на 22,8% – до 23,7 тыс. тонн, железнодорожной продукции – на 7% (до 202,1 тыс. тонн), но сократила реализацию труб на 10,6% – до 597,1 тыс. тонн.

В компании уточнили, что трубы в 2019 году в основном реализовывались в Украине (25%), Европе (24%) и на американском континенте (24%). Железнодорожная продукция поставлялась в страны СНГ (45%), Европу (26%) и реализовывалась в Украине (22%).

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.