Рада выделила "Укравтодору" гарантии по кредитам на 19 миллиардов

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующих законопроектом №2661 и №2660 за основу и в целом проголосовали 337 и 338 народных депутатов соответственно.

Изменениями в закон о госбюджете на 2020 году предусмотрено, что Кабмин может предоставить госгарантии для обеспечения выполнения обязательств по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") в объеме 19,27 млрд грн.

При этом "Укравтодор" освобождается от обязательств предоставлять имущественное или иное обеспечение исполнения обязательств по госгарантиям и вносить плату за предоставление государственных гарантий.

Как отмечает Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, в пояснительной записке к законопроекту не приведены обоснования и расчеты в отношении объема предоставленных "Укравтодору" госгарантий. Также не обоснована необходимость привлечения кредитных средств и направления их использования.

Минфин в выводах к законопроекту также отмечает, что разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.

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Как сообщалось, накануне Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

Как пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, из Дорожного фонда на эти цели будет выделено 31,5 млрд грн, еще 20,5 млрд грн планируется привлечь в качестве кредитов международных организаций.