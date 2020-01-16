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16.01.20 17:36

Рада выделила "Укравтодору" гарантии по кредитам на 19 миллиардов

Верховная Рада приняла законы о внесении изменений в закон "О госбюджете на 2020 год" и Бюджетный кодекс, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн.

Рада выделила "Укравтодору" гарантии по кредитам на 19 миллиардов

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующих законопроектом №2661 и №2660 за основу и в целом проголосовали 337 и 338 народных депутатов соответственно.

Изменениями в закон о госбюджете на 2020 году предусмотрено, что Кабмин может предоставить госгарантии для обеспечения выполнения обязательств по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") в объеме 19,27 млрд грн.

При этом "Укравтодор" освобождается от обязательств предоставлять имущественное или иное обеспечение исполнения обязательств по госгарантиям и вносить плату за предоставление государственных гарантий.

Как отмечает Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, в пояснительной записке к законопроекту не приведены обоснования и расчеты в отношении объема предоставленных "Укравтодору" госгарантий. Также не обоснована необходимость привлечения кредитных средств и направления их использования.

Минфин в выводах к законопроекту также отмечает, что разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.

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Как сообщалось, накануне Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

Как пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, из Дорожного фонда на эти цели будет выделено 31,5 млрд грн, еще 20,5 млрд грн планируется привлечь в качестве кредитов международных организаций.

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