Приватизация ОГХК заинтересовала компании из Азии и США, – советник ФГИ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение "BDO Корпоративные финансы", передает БизнесЦензор.

Компания-советник по приватизации организовала и привлекла квалифицированных консультантов для проведения аудита финансовой отчетности ОГХК по МСФО за девять месяцев 2019 года, экологического аудита, юридического, налогового, финансового, операционного и технологического Due Diligence, оценки стоимости запасов полезных ископаемых и оценки стоимости 100%-ного пакета акций в соответствии с планом подготовки к приватизации пакета акций "ОГХК".

В декабре 2019 года компания "BDO Корпоративные финансы" начала пре-маркетинг - изучение интереса к приватизации ОГХК среди квалифицированных потенциальных инвесторов, которые состоят из международных стратегических индустриальных компаний, международных специализированных инвестиционных фондов и украинских промышленных групп.

Управляющий партнер "BDO Корпоративные финансы" Виталий Струков отметил, что компания привлекла офисы BDO в Великобритании, Ирландии, Германии, Франции, Бельгии, Японии, Гонконге, Китае, Австралии, США и Канаде, чтобы быстрее связаться с потенциальными покупателями.

"Мы уже получили подтверждение интереса от международных компаний из Азии и США, инвестиционных фондов из Австралии и украинских промышленных групп. Сбор индикативных предложений проведем в феврале 2020 года", - сказал Струков.

По его словам, в марте 2020 года планируется завершить подготовку рекомендаций по условиям проведения аукциона и стартовой цены. В случае принятия Кабинетом министров Украины соответствующего решения, аукцион по продаже пакета акций ОГХК размером 100% уставного капитала можно будет провести в мае 2020 года.

Компания "BDO Корпоративные финансы" специализируется на сделках M&A, привлечению финансирования и стратегическом консалтинге и входит в международную сеть BDO, которая реализовала около 1400 M&A сделок на сумму $81 млрд в 2018 году. Около 200 сотрудников работает в офисах компании, расположенных в Киеве и Днепре.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.