Нацбанк ужесточил требования к кредитным посредникам банков

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Так, банки должны учитывать законодательство о защите прав потребителей финуслуг во время установления посреднических отношений в сфере потребительского кредитования с кредитными посредниками и заключении соответствующих договоров.

Для кредитных посредников и работников кредитных посредников устанавливается требование относительно достаточного уровня знаний законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг.

Также банки должны учитывать случаи нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг во время проверки и определения деловой репутации кредитных посредников и их работников.

Одним из оснований для признания деловой репутации кредитных посредников и их работников небезупречной является прекращение деятельности кредитного посредника исключительно в результате его ликвидации.

Кроме того, прекращение предпринимательской деятельности физическим лицом-предпринимателем – кредитным посредником послужит основанием для исключения его из перечня кредитных посредников.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины от 15 января 2020 года №6 "О внесении изменений в Положение об установлении требований к кредитным посредникам банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования".

В сентябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому Национальный банк получил полномочия на защиту прав потребителей финансовых услуг.