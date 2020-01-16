Путин назначил нового главу правительства России

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает БизнесЦензор.

Мишустин занимал должность главы ФНС России с 2010 года, до этого занимался релиазцией созданием особых экономических зон в РФ, возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и был заместителем министра по налогам и сборам.

Как сообщалось, накануне ремьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о решение подать в отставку с занимаемой должности после анонсированных Путиным изменений в Конституцию РФ о перераспределении полномочий органов власти.

На встрече с членами правительства Путин также сообщил, что решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Медведеву. Путин является председателем Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета (сейчас это Николай Патрушев). Медведев является одним из постоянных членов Совбеза. Он занимал должность главы российского правительства с мая 2012 года.

После этого Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Уже утром 16 января Госдума согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ.