Компания Тигипко выкупила здание завода "Азовмаша" в Полтаве за 36 миллионов

Как сообщает пресс-служба группы, стоимость приобретения актива составила 36,04 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Приобретя производственную недвижимость "Полтавахиммаш", группа "ТАС" увеличивает свое присутствие в реальном секторе экономики и диверсифицирует развитие своего промышленного сектора. Прежде всего, это касается вагоностроения", – отметил основатель "ТАС" Сергей Тигипко.

По словам бизнесмена, на заводе планируется восстановить производство отечественных железнодорожных и автомобильных цистерн.

Согласно сообщению, "ТАС" планирует провести модернизацию приобретенного предприятия с целью расширения номенклатуры продукции и открытия новых рынков сбыта.

Как сообщали в ГП "СЕТАМ", ПАО "Полтавхиммаш" производит газовые, нефтебензиновые железнодорожные вагон-цистерны, котлы вагонов-цистерн, эмалированное оборудование для химической, пищевой, медицинской и металлургической промышленности, фритты, балки соединительные.

"Полтавхиммаш" входит в группу "Азовмаш", которая ранее была одним из крупнейших машиностроительных комплексов в Украине.