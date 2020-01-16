Минцифры заявило об экономии 1,4 миллиарда бюджетных средств

Об этом сообщил профильный министр Михаил Федоров в Facebook, передает БизнесЦензор.

"За четыре месяца работы нашего министерства с нуля, при поддержке профильных министров мы сэкономили бюджет Украины минимум 1,38 млрд грн", – написал Федоров.

В частности, были остановлены неэффективные IТ-закупки:

ненужные реестры, в частности, закупка мощных серверов для Единого государственного реестра случаев домашнего насилия – 38,1 млн грн;

ГП "Информационные судебные решения", закупка большого количества серверов и избыточных лицензий, спроектированных без учета реальной архитектуры – 125,9 млн грн;

ГУ "Центр охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы (закупка медицинской информационной системы, спроектированной под одного поставщика по завышенным ценам) – 115,7 млн грн.

Расходы на содержание Госспецсвязи (на 2020 год) были уменьшены на 1 млрд грн.

"Экономия на закупках (оптимизирована закупка оборудования, что уменьшило стоимость проекта почти вдвое) – 102,7 млн грн. И это не берем во внимание экономию госбюджета за счет привлечения донорских денег, партнерских ресурсов, запуск строительных услуг – кабинет застройщика (одна из самых коррумпированных сфер) и многое другое", – отметил Федоров.