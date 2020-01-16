БизнесЦензор

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16.01.20 15:40

Минцифры заявило об экономии 1,4 миллиарда бюджетных средств

В Министерстве цифровой трансформации сообщили об экономии около 1,4 млрд грн средств госбюджета.

Минцифры заявило об экономии 1,4 миллиарда бюджетных средств

Об этом сообщил профильный министр Михаил Федоров в Facebook, передает БизнесЦензор.

"За четыре месяца работы нашего министерства с нуля, при поддержке профильных министров мы сэкономили бюджет Украины минимум 1,38 млрд грн", – написал Федоров.

В частности, были остановлены неэффективные IТ-закупки:

Расходы на содержание Госспецсвязи (на 2020 год) были уменьшены на 1 млрд грн.

"Экономия на закупках (оптимизирована закупка оборудования, что уменьшило стоимость проекта почти вдвое) – 102,7 млн грн. И это не берем во внимание экономию госбюджета за счет привлечения донорских денег, партнерских ресурсов, запуск строительных услуг – кабинет застройщика (одна из самых коррумпированных сфер) и многое другое", – отметил Федоров.

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