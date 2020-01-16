Германия готовит меры по поддержке автопрома из-за электромобилей

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на Bloomberg. передает БизнесЦензор.

В частности, министр труда Германии Хубертус Хайль планирует ввести субсидии на заработную плату для автопроизводителей и их поставщиков, чтобы предотвратить возможные потери рабочих мест, если спад в секторе продолжится. Подобный механизм успешно использовался во время финансового кризиса 2008-2009 годов для предотвращения массовых увольнений.

Субсидии позволяют компаниям выплачивать зарплату работникам во время спада, но по действующему законодательству они разрешены только в том случае, если рынок труда в целом находится в бедственном положении. Хайль хочет ввести субсидии для конкретных проблемных секторов, таких как автомобильная промышленность.

По данным Федерального статистического агентства Германии (Destatis), в 2019 году производство в обрабатывающей промышленности Германии упало на 3,6%, главным образом из-за спада в автомобильной промышленности.

Как сообщалось, к 2030 году переход на производство электромобилей может привести к потере 410 тыс. рабочих мест в автомобильном секторе Германии. Только в сфере производства двигателей внутреннего сгорания и коробок переключения передач под риск сокращения попадает около 88 тыс. рабочих мест.

В 2018 году занятость в автомобильной промышленности страны достигла 834 тыс. человек, что стало самым высоким показателем с 1991 года.

Между тем, по итогам первого полугодия 2019 года мировые автопродажи сократились на 7%.