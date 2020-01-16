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16.01.20 15:13

ЕБРР вложил за год в проекты в Украине 1,1 миллиарда евро

В 2019 году объем новых инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в Украину составил 1,1 млрд евро в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины.

ЕБРР вложил за год в проекты в Украине 1,1 миллиарда евро

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Среди стран операций ЕБРР Украина в минувшем году заняла второе место по объему инвестиций и первое – по количеству подписанных проектов. 680 млн евро от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к "зеленой" категории, что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР", – написал Усов.

Ранее Верховная Рада ратифицировала Гарантийное соглашение (проект электрификации украинской железной дороги "Электрификация железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка") между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.

Целью принятия документа в пояснительной записке указана ратификация Гарантийного соглашения по указанному проекту, что позволит привлечь средства в размере 150 млн евро кредита от ЕБРР для его реализации.

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