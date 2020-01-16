Пассажиропоток аэропортов Украины в 2020 году может достичь 27 миллионов человек

Об этом в интервью ЦТС сообщил замминистра инфраструктуры Олег Ющенко, передает БизнесЦензор.

"Прогноз пассажиропотока нам дает Госавиаслужба и это порядка 27 млн на 2020 год. Рост по внутреннему пассажиропотоку мы бы хотели больше 20%", - отметил Ющенко.

По словам замминистра инфраструктуры, рост пассажиропотока будет обеспечен за счет привлечения новых авиакомпаний и модернизации региональных аэропортов.

В Мининфраструктуры также планируют отменить НДС на внутренние перелеты.

"Мы хотим убрать НДС на внутренние перелеты (этот документ уже был одобрен в комитетах Верховной Рады), и акциз на авиатопливо (документ еще на рассмотрении). Также планируем убрать сертификацию продажи авиабилетов", - заявил замминистра.

Как сообщалось, что аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,34 млн пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году. При этом, в международном сообщении пассажиропоток украинских воздушных гаваней возрос на 19,8% и составил 22 млн человек.