БизнесЦензор

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16.01.20 14:38

Нацбанк приостановит запрет использования счетов предпринимателей для личных нужд

Национальный банк Украины (НБУ) приостановит действие нормы, согласно которой физлицам-предпринимателям было запрещено тратить средства из предпринимательских счетов на личные нужды до уплаты налогов.

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Об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Я надеюсь, что сегодня выйдет уточнение или дополнение к постановлению Нацбанка, где мы приостановим действие или наш комментарий о том, что счета физических лиц-предпринимателей или средства с этих счетов могут быть перечислены на счета физлиц, не связанные с предпринимательской деятельностью, после уплаты налогов. Эта норма ... Мы ее приостанавливаем, потому что этот комментарий касается собственно налоговой службы", – сказал Смолий.

При этом глава НБУ напомнил, что соответствующее требование действует с 2003 года и в документе, вступившем в силу 2 января, она была только уточнена.

"В этом постановлении, которое принял НБУ, не было ничего такого, что не было до этого. Норма действует с 2003 года, которая говорила, что текущие счета физлиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью", – отметил Смолий.

"То, что мы давали в комментариях, оно зеркально отражает, что по счетам, которые связаны с предпринимательской деятельностью, не могут проходить операции частного характера. Но получилось, как говорится, – хотели как лучше, а получилось как всегда. Поэтому во избежание тех манипуляций, мы приостанавливаем комментарий. И я надеюсь, что мы с налоговой ближайшее время выясним, как правильно донести этот месседж к рынку, чтобы не было подобных спекуляций, что НБУ кому-то запретил", – добавил Смолий.

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Как сообщалось, со 2 января Национальный банк ввел запрет использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями.

Как пояснили в НБУ, для этого ФЛП должно предоставить банку любой расчетный документ об уплате налогов и сборов или документ из личного кабинета в ГНС об отсутствии налогового долга, либо указать отсутствие налогового долга в графе "Назначение платежа" в расчетном документе.

Ранее НБУ отмечал, что новая норма носит уточняющий характер, поскольку действующие требования и так предполагают, что ФЛП могут тратить средства с такого счета только для предпринимательской деятельности. В то же время банкиры указывают на невозможность проконтролировать цели расходов и ожидают разъяснений от регулятора.

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