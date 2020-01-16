Нацбанк пересмотрит прогноз снижения учетной ставки

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"30 января мы получим не только решение центрального банка относительно учетной ставки, но и прогнозную кривую. Могу сказать, что действительно есть большой шанс, что эта кривая будет более амбициозной, чем была", – сказал Сологуб.

Вместе с решением об учетной ставке НБУ обнародует макропрогноз и прогноз о кривой доходности, согласно графику публикации таких данных раз в квартал.

Как сообщалось, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5% с 13 декабря 2019 года.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Однако в начале января глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, что целевой уровень учетной ставки может быть достигнут уже в 2020 году.