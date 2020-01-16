SkyUp запускает новый рейс из Одессы в Тбилиси

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня, 16 января 2020, на сайте авиаперевозчика SkyUp Airlines открыта продажа на новое направление Одесса – Тбилиси", - сообщает компания.

Рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 дважды в неделю.

Маршрут: Одесса – Тбилиси будет выполняться по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону без багажа: от 1 289 грн, стоимость билета в оба конца с багажом: от 4 669 грн.

После зимнего перерыва SkyUp продолжит полеты из международного аэропорта "Одесса" уже в рамках летней навигации 2020. Авиакомпания возобновит рейсы в Киев и Харьков, а также в Ереван, Барселону и Римини.