Украина сократила переработку винограда в 2,2 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Государственной службы статистики, из общего количества винограда, переработанного на виноматериалы, на непосредственно выращенный предприятиями пришлось 27,6%, остальной виноград был закуплен у хозяйств населения.

В Одесской области в прошлом году было переработано 83,45 тыс. тонн винограда, в Николаевской – 20,97 тыс. тонн, в Херсонской – 14,93 тыс. тонн.

Производство виноматериалов в 2019 году сократилось вдвое по сравнению с 2018 годом – до 9,88 млн дал, из них 5,1 млн дал - столовые виноматериалы, 1,9 млн дал - для шампанского и игристых вин, 2,4 млн дал - коньячные виноматериалы.