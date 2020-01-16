Нацбанк обнародовал программу действий на 2020 год

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Новая программа действий на 2020 год определяет приоритетные шаги для дальнейшего прогресса в достижении каждой из семи стратегических целей НБУ - обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, возобновление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка", - сообщает НБУ.

"Выполнение Программы действий на 2020 год создаст условия для обеспечения благоприятной среды для всех участников финансовой экосистемы. Это особенно важно, учитывая то, что 2020 год - последний год действия нынешней стратегии центробанка, поэтому параллельно с выполнением регулятор будет работать над созданием новой стратегии НБУ с горизонтом планирования до 2025 года", - сообщает НБУ.

Нацбанк выделил десять ключевых приоритетов в 2020 году, в том числе улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения меморандума между Кабинетом министров и НБУ о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

НБУ планирует содействовать эффективному функционированию госбанков, в частности за счет обновления их стратегий с учетом предложений регулятора, а также намерен обеспечить прием украинскими банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель, отмечается в релизе.

Вместе с тем, планы Нацбанка включают введение законодательных изменений для упрощения кредитования, внедрение закона о "сплите", разработку модели регулирования рынка небанковских финансовых учреждений по сегментам, подготовку проектов новых законов "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг", "О страховании" и "О кредитных союзах" и введение эффективной системы регулирования и надзора за небанковским финансовым сектором.

Одним из ключевых приоритетов центробанка является внедрение принципов плана действий BEPS и содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы.

"После их принятия и введения станет возможной полная валютная либерализация в Украине", - сообщает НБУ.

В планы Нацбанка также входит открытие международному депозитарию Euroclear счета в депозитарии центробанка для облегчения доступа иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.

Кроме того, планируется усовершенствовать требования по раскрытию информации о финансовых услугах и защите прав потребителей к банкам и другим финансовым учреждениям.

В 2020 году Нацбанк намерен продолжить реализацию программы мероприятий по повышению финансовой грамотности после получения соответствующих полномочий в 2019 году и внутреннее развитие регулятора путем повышения прозрачности для всех внешних стейкхолдеров, усовершенствования технологий и информационной инфраструктуры и обеспечения высокого уровня диджитализации процессов.