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16.01.20 11:56

Кабмин пересмотрит стратегию госбанков для сокращения госдоли и неработающих кредитов

Кабинет министров Украины намерен в 2020 году пересмотреть стратегию госбанков для скорейшего сокращения государственной доли и удельного веса неработающих кредитов (NPL), сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В государственном финансовом секторе мы будем пересматривать нашу стратегию по госбанкингу. Мы сделаем ее более амбициозной, поскольку хотим более стремительно снижать долю государства в данном секторе, хотим быстрее найти эффективных собственников или международных сопартнеров для государственных банков. 2020-й станет годом, когда мы наконец-то очень активно и эффективно урегулируем проблему legacy проблемных кредитов в государственных банках", - сказала Маркарова, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

Она также сообщила, что вопрос частичного выхода государства из Укрэксимбанка или сохранения в нем 100%-нойи за государством ещё обсуждается. Из ПриватБанка и Укргазбанка государство намерено выйти полностью, из Ощадбанка - частично, напомнила Маркарова.

При этом она добавила, что в ближайшее время ожидается завершение сделки с Международной финансовой корпорацией (IFC) по предоставлению кредита государственному Укргазбанку с возможностью его последующей конвертации в уставный капитал банка и дальнейшего поиска с IFC стратегического инвестора.

Как сообщалось, совет директоров IFC 11 ноября 2019 года одобрил выделение Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

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