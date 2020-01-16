Кабмин пересмотрит стратегию госбанков для сокращения госдоли и неработающих кредитов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В государственном финансовом секторе мы будем пересматривать нашу стратегию по госбанкингу. Мы сделаем ее более амбициозной, поскольку хотим более стремительно снижать долю государства в данном секторе, хотим быстрее найти эффективных собственников или международных сопартнеров для государственных банков. 2020-й станет годом, когда мы наконец-то очень активно и эффективно урегулируем проблему legacy проблемных кредитов в государственных банках", - сказала Маркарова, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

Она также сообщила, что вопрос частичного выхода государства из Укрэксимбанка или сохранения в нем 100%-нойи за государством ещё обсуждается. Из ПриватБанка и Укргазбанка государство намерено выйти полностью, из Ощадбанка - частично, напомнила Маркарова.

При этом она добавила, что в ближайшее время ожидается завершение сделки с Международной финансовой корпорацией (IFC) по предоставлению кредита государственному Укргазбанку с возможностью его последующей конвертации в уставный капитал банка и дальнейшего поиска с IFC стратегического инвестора.

Как сообщалось, совет директоров IFC 11 ноября 2019 года одобрил выделение Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.