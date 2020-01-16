Рада одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие за основу соответствующего законопроекта №2285д проголосовали 260 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предусматривается ввести регулирование рынка азартных игр в Украине.

В частности, предложено легализировать организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, азартных игр казино через сеть интернет, организацию букмекерской деятельности, азартных игр в залах игровых автоматов, выпуск и проведение лотерей, азартных игр в покер через сеть интернет.

В частности, казино смогут работать в гостиницах категории "5 звезд", а залы игровых автоматов – в отелях категории не ниже "3 звезд".

При этом вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности и расположения игорного заведения. Количество лицензий залов игорных автоматов будет ограничено из расчета 1 автомат на тысячу населения

Плата за лицензию для казино составит от 30 тысяч до 120 тысяч минимальных зарплат в год (141,7 млн - 566,8 млн грн). Также организаторам азартных игр нудно будет покупать лицензию на каждый игорный стол или автомат. Стоимость лицензии для организации интернет-казино составит 12,5 тыс. минимальных зарплат в год (59 млн грн).

Также законопроектом предложено установить требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр и игорному оборудованию.

При этом предложено ограничить деятельность операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Кроме того, устанавливаются требования к игрокам и их идентификации с целью ограничить участие в азартных играх лиц, не достигших 18 лет.

Законопроектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом – Комиссией по развитию и регулированию азартных игр при Кабмине.

В то же время законопроект предусматривает создание в государственном бюджете специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут направлены средства от продажи лицензий на организацию азартных игр.

Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада отправила доработку и подготовку к повторному первому чтению законопроект №2285-д о государственном урегулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, зарегистрированный в парламенте 18 декабря 2019 года.

После этого Кабмин принял решение, которым исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков потребовал закрыть все игорные клубы в стране.

Закон о госбюджете на 2020 год предусматривает поступления от лицензий в сфере азартных игр в размере 4,4 млрд грн, которые будут направлены в спецфонд, а все, что превысит указанную в законе сумму, пойдет на субвенцию местным бюджетам на финансирование различных образовательных и медицинских программ.