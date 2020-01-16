Экономика Украины будет стремительно расти в ближайшие годы, – премьер

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация очень благоприятная для роста. У нас есть сейчас все, чтобы стремительно расти в ближайшие несколько лет", - сказал Гончарук, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

Как отметила министр финансов Оксана Маркарова, поставленная ранее цель 5-7% роста экономики ежегодно является достижимой.

"Мы в начале формирования нашего правительства сказали, что наша цель - 5-7% роста ВВП ежегодно, 40% - за пять лет. Это амбициозная цель, но достижимая цель", - сказала министр.