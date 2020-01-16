БизнесЦензор

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16.01.20 10:45

Новый тариф на доставку газа стал убыточным для "Криворожгаза"

НКРЭКУ впервые за последние пять лет сдвинула вопрос необоснованных тарифов для операторов ГРМ с мертвой точки. Из-за замороженного тарифа АО "Криворожгаз" с 2015 года компания понесла убытки в размере 380,7 млн грн.

газ,транзит,импорт

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Криворожгаза" сообщает БизнесЦензор.

"С принятием нового тарифа АО "Криворожгаз" ожидает решения двух главных проблем. Во-первых - поднятия уровня заработной платы, из-за которой дефицит кадров на предприятии составляет 23%. Во-вторых - погашение долгов за технологический газ. Из-за убыточного тарифа АО "Криворожгаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС - АО "Укртрансгаз", - объясняет директор финансовый АО "Криворожгаз" Наталия Гаврусь.

Однако, утвержденный государственным регулятором 24 декабря 2019 г. тариф для АО "Криворожгаз" в 1,4 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям региона.

"Такое решение государственного регулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Криворожгаз" составят около 100 млн. грн., при условии, что цена приобретения природного газа для технологических нужд не превысит предусмотренную при утверждении тарифа", - сообщает "Криворожгаз"

Компания указывает, что таким образом новый тариф на распределение газа остается убыточным. Утвержденный размер тарифа не дает возможности АО "Криворожгаз" поднять заработную плату работников до конкурентного уровня и остановить отток кадров. С утвержденным тарифом средняя заработная плата в АО "Криворожгаз" составит около 10 000 грн.

Кроме того, экономически необоснованный тариф не позволяет АО "Криворожгаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, а потому автоматически создаст финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа потребителям. Как следствие - угроза искусственного банкротства не только операторов ГРМ, но и нового независимого оператора ГТС.

АО "Криворожгаз" подчеркивает необходимость дальнейших шагов со стороны государственного регулятора для утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение газа.

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