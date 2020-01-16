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16.01.20 10:15

Группа "Нафтогаза" за 2019 год перечислила в госбюджет свыше 120 миллиардов

Группа НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2019 года уплатила в государственный бюджет выше 120 млрд грн налогов и дивидендов, сообщил глава компании Андрей Коболев.

Группа "Нафтогаза" за 2019 год перечислила в госбюджет свыше 120 миллиардов

Об этом Коболев написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В прошлом году мы заплатили более 120 млрд грн налогов и дивидендов. При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно. Поступления от "Нафтогаза" – это около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году", – сообщил Коболев.

Он также добавил, что налоги с полученных от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража $2,9 млрд компания планирует оплатить в первом квартале 2020 года.

Группа Нафтогаза за 2019 год перечислила в госбюджет свыше 120 миллиардов 01

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