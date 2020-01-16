Группа "Нафтогаза" за 2019 год перечислила в госбюджет свыше 120 миллиардов

Об этом Коболев написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В прошлом году мы заплатили более 120 млрд грн налогов и дивидендов. При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно. Поступления от "Нафтогаза" – это около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году", – сообщил Коболев.

Он также добавил, что налоги с полученных от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража $2,9 млрд компания планирует оплатить в первом квартале 2020 года.