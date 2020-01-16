БизнесЦензор

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16.01.20 09:33

Deutsche Bahn изучает возможность стратегического альянса с "Укрзализныцей"

Представители ж/д концерна Deutsche Bahn (Германия) совместно с правительством Украины и АО "Укрзализныця" (УЗ) прорабатывают вопрос стратегического партнерства, сообщило агентство транспортных новостей ЦТС в среду со ссылкой на заместителя директора Берлинского центра изучения Восточной Европы, экс-депутата Бундестага Дмитрия Стратиевского.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его информации, представители немецкого концерна планируют посетить Киев в ближайшие дни. "Альянс с Deutsche Bahn - это интересно для Украины, в первую очередь, технологиями и инвестициями в обновление инфраструктуры. Несомненно, лидерам немецкого рынка есть чем поделиться с украинскими коллегами. К этому процессу планируют подключиться Deutsche Bank и E.ON", - заявил Стратиевский.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры Украины подписали меморандум с концерном General Electric Transportation (США) о приобретении еще 40 локомотивов производства американской компании.

По мнению правления УЗ, ежегодные инвестиции в содержание железнодорожной инфраструктуры и дальнейшее ее развитие должны составлять около 108 млрд грн.

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