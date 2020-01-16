Toyota вложит почти $400 миллионов в разработку электрических аэротакси

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По словам президента и главного исполнительного директора Toyota Акио Тойода, соглашение ставит цели по развитию воздушных перевозок вместе с инновационной компанией Joby.

Ее потенциал будет использован "для революционных изменений транспорта будущего". Исполнительный председатель Joby и соучредитель Pinterest Пол Шарра отметил, что компании понадобится опыт Toyota в производстве "высоконадежного сложного оборудования в увеличенном масштабе".

Joby к объявлению об инвестициях выпустила изображение прототипа летательного аппарата. Он выглядит как дрон с шестью электро-пропеллерами. Аэротакси способно пролететь 150 миль на одной зарядке со скоростью до 200 миль в час, уточнили в компании. Воздушное такси рассчитано на перевозку четырех пассажиров и пилота. Производство машин будет организовано в Калифорнии.

Toyota выступает ведущим инвестором проекта авиатакси с электродвигателями и вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). С учетом объявленных инвестиций общая сумма вложений в проект наряду с другими инвесторами составит $720 млн.

Как отмечает агентство, японский автопроизводитель активно инвестирует в транспортные технологии будущего. В прошлом году Toyota поддержала Recogni, производителя автономных транспортных систем, и May Mobility, оператора самоуправляемых автобусов. У подножия Фудзи компания намерена построить технопарк для беспилотного и других видов инновационного транспорта.

Bloomberg называет Joby Aviation новым игроком на рынке разработок воздушного такси. Агентство напомнило, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai недавно объявил о планах разработать и произвести авиатакси с Uber Technologies. Сооснователь Alphabet Ларри Пейдж совместно с Boeing разрабатывает двухместный беспилотник Kitty Hawk. Немецкий стартап Volocopter поддерживается китайский Zhejiang Geely, владеющей Volvo, а также Daimler AG и британским автопроизводителем Lotus. Концерн Airbus по проекту Vahana тестирует беспилотное воздушное такси Alpha One.