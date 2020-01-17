Итоги недели: Налоговые правки, недоотставка Гончарука и выплаты по ВВП-варрантам

ФИНАНСЫ

Финансовые регуляторы подписали Стратегию развития сектора до 2025 года

Финансовые регуляторы и Минфин утвердили Стратегию развития финансового сектора до 2025 года. Среди прочего, стратегия предусматривает сокращение доли "теневой" экономики с нынешних 30% до 20%.

Украина начнет выплаты по привязанным к росту ВВП облигациям, – НБУ

Первая выплата по ВВП-варрантам Украины, выпущенным в ходе реструктуризации внешнего долга в 2015 году, в 2021 году может составить около $100-110 млн, подсчитал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. Ранее Минфин таких выплат не прогнозировал.

После этого котировки ВВП-варрантов Украины в пятницу впервые преодолели отметку 100% от номинала, тогда как после их выпуска в 2015 году эти бумаги торговались по курсу около 50%, а в 2016 году падали до 30% от номинала.

Минфин снизил ставки по государственным облигациям до 10%

Министерство финансов на первом в этом году аукционе по продаже ОВГЗ привлекло в бюджет 6 млрд грн, снизив ставки по всем предложенным ценным бумагам. Так, доходность 4-летних гривневых ОВГЗ снижена до 9,88%, двухлетних – до 10,04%.

После этого портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос на 4 млрд грн и на 17 января достиг нового рекорда в 119,31 млрд грн.

Нацбанк отменил запрет использовать счета предпринимателей для личных нужд

Национальный банк отменил норму о порядке использования текущих счетов физических лиц-предпринимателей, признав, что требование использовать средства со счета ФЛП для собственных нужд только перечислив их на личный счет после уплаты налогов "вызвало непонимание у бизнес-сообщества".

ВЛАСТЬ

Зеленский отказался отправить Гончарука в отставку

Президент Владимир Зеленский отказался удовлетворить обращение Алексея Гончарука об отставке с должности премьер-министра, поставив перед правительством ряд задач в части ограничения зарплат чиновников, изменения структуры некоторых министерств и более активной работы с депутатами.

Гончарук подал заявление Зеленскому, хотя отставку главы правительства должна рассматривать Верховная Рада. Премьер пояснил это желанием нивелировать спекуляции на теме якобы его неуважения к главе государства после скандала с записанным разговором главы Кабмина.

Рада внесла изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1210, разработанный с целью имплементации Плана противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS), а также усовершенствования администрирования налогов.

Однако ко второму чтению в законопроект был внесен ряд поправок, расширяющих сферу его действия.

Так, приняв закон, Рада повысила объем дохода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения первой-третьей групп до 1-7 млн грн в год, ввела налогообложение жидкостей для электронных сигарет, а также отменила так называемые "соевые правки Хомутынника".

Рада без обсуждения отклонила законопроект о создании Бюро финансовых расследований

Верховная Рада без обсуждения отклонила прошедший первое чтение законопроект №1208-2 о создании Бюро финансовых расследований.

Рада выделила 2 миллиарда на обещанные Зеленским льготные кредиты

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", предусмотрев выделение 2 млрд грн для Фонда развития предпринимательства. Анонсированная президентом Зеленским программа кредитования малого бизнеса должна начать работу в феврале.

Рада узаконила создание единого юрлица для Таможенной службы

Законом введен новый формат деятельности Государственной таможенной службы как единого юрлица, в связи с чем ее территориальные органы будут осуществлять деятельность как обособленные подразделения.

Кабмин назначил нового главу Агентства по противодействию коррупции

Кабмин по итогам конкурса назначил новым председателем Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александра Новикова. Ранее он работал прокурором департамента Генеральной прокуратуры.

Рада одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Документом предложено легализировать казино, азартные игры в интернете, букмекеров, игровые автоматы, выпуск лотерей и онлайн-покер.

Чиновники хотят получать зарплаты на госслужбе больше, чем в бизнесе

По данным реестра электронных деклараций, в декабре министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители получили зарплаты на общую сумму около 2 млн грн. В том числе госсекретарь министерства Ростислав Карандеев получил 497,7 тыс. грн.

Сам Бородянский пояснил, что для расчета размера зарплат были использованы данные об оплате труда руководства 231 украинской топ-компании, а зарплаты чиновников на госслужбе должны быть выше, чем в частном секторе.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил правительству представить новую концепцию оплаты труда руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей, заявив, что зарплаты должны быть "нормальные", но учитывать ситуацию в стране.

Рада утвердила перевод документов в электронную форму

Законом установлено, что документооборот в Верховной Раде осуществляется в электронной и бумажной формах. При этом электронная форма документооборота станет основной с сентября 2020 года.

Медведев подал в отставку с поста премьер-министра России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о решении подать в отставку с занимаемой с 2012 года должности после анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным изменений в Конституцию о перераспределении полномочий органов власти. Новым премьером по предложению Путина назнен глава ФНС Михаил Мишустин.

ЭНЕРГЕТИКА

Новый оператор перестроит ГТС Украины из-за снижения объемов транзита газа

Украина планирует перестроить свою газотранспортную систему под транзитную мощность около 40 млрд куб. м, забронированную "Газпромом", сообщил гендиректор "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон. В 2019 году транзит газа через Украину составил 89,59 млрд кубометров.

Украинский рынок дизтоплива вырос до рекордных 7 миллионов тонн

В 2019 году украинский рынок дизельного топлива вырос на 7,3% – до 6,99 млн тонн, свидетельствуют подсчеты "Консалтинговой группы А-95". Таким образом, объем рынка достиг максимума по крайней мере с 2004 года. При этом внутреннее производство выросло на 10% – до 812 тыс. тонн, обеспечив 11,6% потребностей рынка.

В то же время украинский рынок бензинов в 2019 году увеличился на 1,3% – до 1,95 млн тонн. При этом производство бензинов Кременчугским НПЗ компании "Укртатнафта" впервые превысило объем импорта из Беларуси, обеспечив 39% потребностей рынка.

ТРАНСПОРТ

Украинские морские порты установили исторический рекорд по перевалке грузов

По итогам 2019 года 13 украинских морских портов увеличили объемы перевалки грузов на 18,4% – до рекордных 160 млн тонн, сообщили в Администрации морских портов, уточнив, что данные не включают работу портов, которые сейчас расположены в оккупированном Крыму.

Рада выделила "Укравтодору" гарантии по кредитам на 19 миллиардов

Верховная Рада внесла изменения в закон "О госбюджете на 2020 год" и Бюджетный кодекс, предусмотрев предоставление "Укравтодору" госгарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн. При этом ни в Минфине, ни в парламенте пока не знают, где планируют одалживать средства и на что их потратят.

SkyUp запускает новые рейсы в Италию вместо Ernest Airlines

Авиакомпания SkyUp Airlines объявила о запуске с конца марта ряда рейсов из Киева, Львова, Одессы и Харькова в города Италии. Ранее эти направления обслуживал остановивший полеты 11 января итальянский лоукост Ernest Airlines.

При этом SkyUp Airlines изменила уcловия провоза багажа и ручной клади. Теперь кроме сумки весом 7 кг можно провозить женскую или мужскую сумку весом до 3 кг и размерами до 35х20х10 см.

Продажи мотоциклов в Украине выросли до рекорда

В 2019 году в Украине было продано почти 34 тыс. новых мотоциклов и мопедов, что на 50% больше, чем в 2018 году, подсчитал AUTO-Consulting. Среди лидеров продаж преимущественно недорогие китайские бренды.

Транзит аммиака через Украину по трубопроводу вырос до рекорда за 40 лет

"Укрхимтрансаммиак" в 2019 году протранспортировал через транзитный аммиакопровод "Тольятти-Одесса" рекордные со времени своего основания в 1979 году 2,51 млн тонн российского аммиака.

Кабмин распределил 32 миллиарда на строительство и ремонт дорог

Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году. В целом планируется восстановить 1345 км дорог государственного значения и 3711 метров мостов.

"Украэрорух" зафиксировал рост количества авиарейсов над Украиной на 11,5%

В 2019 году через воздышное пространство Украины совершено 335,41 тыс. рейсов авиакомпаний, что на 11,5% превышает данные 2018 года. При этом количество рейсов иностранных компаний выросло на 16,2%, а украинских – всего на 2,9%.

Количество взлетов и посадок в украинских аэропортах в 2019 году составило 216,59 тыс., что на 9,3% больше по сравнению с результатом 2018 года. Крупнейшим авиаперевозчиком на рейсах в/из Украины остается МАУ.

АГРАРИИ

Урожай зерновых за 2019 год составил около 75 миллионов тонн

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году составил около 75 млн тонн, по сравнению с 70,1 млн тонн в 2018 году, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Зеленский подписал закон о противодействии земельному рейдерству

Нормы закона призваны препядствовать неправомерному завладение землями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, захвату имущества сельскохозяйственных предприятий, а также остановке их деятельности вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы.

КОРПОРАЦИИ

Ахметов выплатил связанной с Фирташем компании $700 миллионов по делу "Укртелекома", – СМИ

Компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона выплатила более $700 млн кипрской компании Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома", сообщила ЭП со ссылкой на источники. В компании Ахметова выплату не опровергают, однако указывают, что все транзакции в рамках соглашения засекрачены.

Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома", 1 октября 2019 года СКМ объявил об урегулировании спора с Raga.

Суркисы подали иск к Порошенко в Лондоне на $140 миллионов

Братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский арбитраж против Петра Порошенко, требуя компенсации за невыполнение условий договора по продаже бывшему президенту около 25% принадлежащих братьям акций телеканала "1+1" в 2015 году.

В свою очередь у Порошенко заявили, что он не заключал такого соглашения с братьями Суркисами, обвинив в раздувании скандала бывших владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Китайская BOCE стала совладельцем украинской биржи ПФТС

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг) стала собственником 49,9% акций АО "Фондовая биржа ПФТС". Ранее, в 2017 году, BOCE купила у государства "Украинский банк реконструкции и развития" (УБРР).

Ярославский подал документы на покупку банка Пинчука

Владелец группы DCH Александр Ярославский сообщил Национальному банку о планах купить банк "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука, но всех документов пока не предоставил, сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Dragon Capital получил разрешение на покупку "Идея Банка"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение кипрской компании Dragon Capital Investments Limited на приобретение 64,7106% акций "Идея Банка" у польского Getin Holding S.A. Ожидается, что сделка может быть завершена до 31 мая 2020 года.

Бизнес-партнеры владельца сети АТБ купили компанию для добычи золота

Новыми собственниками фирмы "Лира Майн Минералз", владеющей разрешением на добычу руд золота в Кировоградской области, стали Александр Настенко и Виталий Якименко – бизнес-партнеры совладельца сети супермаркетов "АТБ" Геннадия Буткевича.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

СБУ провела обыски в Налоговой службе

СБУ заявила о разоблачении деятельности должностных лиц новой Налоговой службы, которые помогали ряду "конвертационно-транзитных" групп выводить в "тень" свыше 500 млн грн ежемесячно. По этому делу СБУ провела обыски в центральном офисе Налоговой.

За два дня до этого НАБУ заявило о разоблачении и.о. начальника управления ГНС в Одесской области на предложении платить по $25 тыс. в месяц руководителю областной прокуратуры за непривлечение к ответственности за получение взяток от предпринимателей.

Прокуратура ликвидировала связанную с экс-нардепом незаконную табачную фабрику

Прокуратура и налоговая милиция Полтавской области объявили о ликвидации незаконного производства табачных изделий в Днепропетровской области. В ходе обысков было изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн.

Ведомства не уточнили место проведения обысков, однако на оперативных фото пресс-службы прокуратуры видны упаковки для сигарет с надписью Marshall. Сигареты с таким названием в Желтых Водах выпускает ООО "Юнайтед табака", которое связывали с экс-нардепом от "Народного фронта" Олегом Крышиным и Николаем Журило.

Верховный Суд расторг договор в деле о махинациях с "зеленым тарифом" на 300 миллионов

Верховный Суд подтвердил данные расследования НАБУ, что ГП "Энергорынок" за четыре года переплатило более 300 млн грн частной компании, которая подделала документы о вводе в эксплуатацию солнечной электростанции для получения более высокого "зеленого тарифа".

В то же время в НАБУ констатируют, что организаторов схемы привлечь к ответственности сейчас невозможно, так как при бывшем генпрокуроре Юрии Луценко расследование этого дела было передано Нацполиции, после чего дело закрыли.

НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Дзензерского

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего народного депутата партии "Народный фронт" Дениса Дзензерского. В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении бывшему депутату из-за нарушений в декларациях на 4,7 миллиарда.