Шебелинский НПЗ возобновит производство бензина устаревшего стандарта для Минобороны

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Как сообщили в компании, специально для выполнения этого договора Шебелинский ГПЗ компании произведет 5,95 тыс. тонн бензина марки А-80-ДЗ, выпуск которого сейчас не осуществляется.

"Укргаздобыча" стала единственной компанией, предложившей оборонному ведомству поставку А-80-ДЗ. 14 января стороны согласовали цену в размере 25 905 грн за тонну. Срок поставки ограничен 1 июня, отсрочка оплаты 30 дней.

Как отмечает издание, на оптовом рынке предложение бензина А-80-ДЗ отсутствует. Для сравнения: 14 января, в день подписания протокола о намерении заключить контракт с Минобороны, "Укргаздобыча" на спотовых торгах продала А-92 по цене 26 506 грн за тонну.

Напомним, последний раз "Укргаздобыча" заключала контракт с Минобороны на поставку бензина А-80 в июне 2017 года. В 2018-2019 годах поставки бензина этой марки для нужд оборонного ведомства осуществили компании из обриты "Трейд Коммодити". "Укргаздобыча" же по итогу 2019 года стала лидером по поставкам бензинов А-92 и А-95 для Минобороны.

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Напомним, Шебелинский завод – один из двух работающих в стране НПЗ с годовым объемом переработки сырья в районе 500 тыс. тонн.

В 2018 году Шебелинский завод произвел 130,6 тыс. тонн бензина, 85,1 тыс. тонн дизтоплива, 31,3 тыс. тонн мазута.

За 11 месяцев 2019 года ГПЗ произвел 135,4 тыс. тонн бензинов, 79 тыс. тонн дизтоплива и 35,7 тыс. тонн мазута.

Основной объем дизтоплива используется для нужд производственных подразделений "Укргаздобычи", часть реализуется через открытые биржевые торги.