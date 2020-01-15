США увеличат экспорт сжиженного газа на 30% уже в 2020 году, – EIA

Об этом говорится в материалах управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По итогам прошлого года экспорт СПГ из страны составил 5 млрд куб. футов в сутки (51,6 млрд куб. м).

EIA предполагает, что экспортные мощности СПГ в США достигнут к концу 2020 года 8,9 млрд куб. футов в сутки (251,9 млн куб. м, или 0,19 млн тонн), поскольку Камерон, Фрипорт и Эльба вводят в эксплуатацию оставшиеся технологические линии производства.

В прошедшем году США экспортировали больше природного газа, чем импортировали, при этом нетто-экспорт составлял в среднем 5,3 млрд куб. футов в сутки (54,7 млрд куб. м в год), что на 2 млрд куб. футов в сутки (20,7 млрд куб. м в год) больше, чем в 2018 году.

EIA прогнозирует, что нетто-экспорт природного газа вырастет в среднем до 7,3 млрд куб. футов в сутки (75,4 млрд куб. м) в 2021 году.

Читайте также: Страны Евросоюза увеличили импорт сжиженного газа на 75%

Минэнерго США отмечает, что рост экспорта СПГ и экспорта по трубе привел к тому, что страна перестала быть нетто-импортером природного газа, как это было еще в первом квартале 2017 года.

По оценкам EIA, добыча природного газа в США в 2020 году составит в среднем 94,7 млрд куб. футов в сутки (978,2 млрд куб. м), что на 2,9% больше, чем в 2019 году. В 2021 году добыча снизится на 0,7%, составив в среднем 94,1 млрд куб. футов в сутки или 972 млрд куб. м в течение года.

EIA прогнозирует, что спотовые цены на газ Henry Hub в 2020 году в среднем составят $2,33 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) по сравнению с $2,57/MMBtu в 2019 году. В 2021 году цены на природный газ вырастут, согласно прогнозу EIA, достигнув среднегодового значения в $2,54/MMBtu.

Как сообщалось, польская нефтегазовая компания PGNiG в ноябре 2019 года получила танкер с грузом 75 тыс. тонн сжиженного газа из США для Украины. После регазификации почти 100 млн кубометров газа планировалось перекачать по польской газотранспортной системе в Украину до конца 2019 года.