Все сотрудники Налоговой службы пройдут переаттестацию, – Верланов

Об этом глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил во время совещания в Одесской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Я лично сторонник того, чтобы такая переаттестация была максимально объективной, беспристрастной и прозрачной. Процесс переаттестации всех работников налоговой службы должен быть завершен до 1 июля", – сказал Верланов.

Глава Налоговой службы также ​​сообщил, что на этой неделе ведомство откроет анонимную антикоррупционную линию, куда смогут обращаться все, кто располагает информацией о незаконных действиях сотрудников налоговой.

"Обнародованная НАБУ информация нанесла очень серьезный репутационный удар по всем сотрудникам налоговой", – отметил Верланов.

Глава ГНС добавил, что в Одессе начала работу группа по проведению проверки организации работы местной налоговой службы.

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Как сообщалось, 13 января НАБУ заявило о разоблачении и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области на предоставлении неправомерной выгоды в размере $25 тыс. руководителю подразделения областной прокуратуры за непривлечение к ответственности за получение взяток от предпринимателей.

После этого глава Государственной Налоговой службы Сергей Верланов отстранил от выполнения обязанностей все руководство налоговой в Одесской области.

Однако уже 15 января Служба безопасности Украины заявила о разоблачении деятельности вновь назначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики свыше 500 млн грн ежемесячно.

По данным СБУ, чиновники Налоговой предоставляли возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах. СБУ также провело обыски в центральном офисе Налоговой службы.