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15.01.20 18:07

Немецкий KfW вышел из состава акционеров "ПроКредит Банка"

Немецкое кредитное учреждение для восстановления (KfW) продало пакет акций "ПроКредит Банка" в размере 8,1963% немецкому ProCredit Holding AG&Co. KGaA, которому ранее уже принадлежало 91,8037% акций этого банка.

Немецкий KfW вышел из состава акционеров "ПроКредит Банка"

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По результатам гражданско-правового соглашения, заключенного между владельцами акций АО "ПроКредит Банк", акционер и материнская компания банка ProCredit Holding AG & Co. KGaA получил участие в размере 100% уставного капитала и прав голоса в АО "ПроКредит Банк", – сказано в сообщении.

"ПроКредит Банк" (ранее – "Микрофинансовый Банк") основан в 2001 году.

Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (22,56 млрд грн) "ПроКредит Банк" занимал 16 место среди 76 действовавших в стране банков.

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