Украинские морские порты установили исторический рекорд по перевалке грузов

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

"Морские порты Украины третий год подряд демонстрируют увеличение перевалки. В этом году наши 13 портов, исключая те, что остались на территории Крыма, достигли рекордной отметки за всю историю их существования – 160 млн тонн. Зафиксированы максимальные показатели перевалки зерновых грузов и руды. Контейнерные перевозки преодолели 10-летний максимум – 1 млн TEU. Сразу три порта –- "Пивденный", "Николаев" и "Ольвия" – вышли на максимальный объем перевалки с момента своего основания. И, наконец, АМПУ во второй раз смогла обеспечить дноуглубление в портах в объеме более 7 млн кубометров", – отметил руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

Как отмечают в АМПУ, наибольший вклад в рекордную перевалку прогнозируемо сделал украинский агросектор. Хлебные грузы и масло составили более трети (37,7%) от общего объема грузопотока в украинских портах. Перевалка зерновых по сравнению с 2018 годом выросла на 32% до 54,6 млн тонн.

Перевалка руды стала второй по объему – 37,3 млн тонн в год – больше чем на 9 млн тонн (+33%), чем в 2018 году. Тройку лидеров среди грузов в 2019 году замыкают контейнеры – более 1 млн TEU.

"Рост перевалки в 2019 году наблюдался по всем направлениям: экспорт, импорт, транзит, внутренние перевозки. Но наиболее значимым – на 22,2% до почти 121 млн тонн – был рост экспорта продукции украинских производителей. Импорт увеличился на 8,7% до 2,58 млн тонн. Перевалка транзитных грузов выросла почти на 8% по сравнению с прошлым годом до 11 млн тонн", – уточнили в АМПУ.

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Лидерами по объемам перевалки грузов в 2019 году традиционно имеются четыре порта "Пивденный" – 53,9 млн тонн (+26,1%), "Николаев" – 33,4 млн тонн (+14,5%), "Черноморск" – 26,2 млн тонн (+21,4%), "Одесса" – 25,3 млн тонн (+16,8%).

Всего за 2019 год морские порты Украины обработали 11 850 судов, только на 196 судов или 1,7% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в 2019 году количество перевезенных грузов по Днепру выросло на 19% – до 11,8 млн тонн. В частности, почти на 33% увеличено перевозки металлопродукции и более чем 54% – зерновых. За год их перевезено 1,7 млн тонн и 4,9 млн тонн соответственно.

"Рост перевозок грузов по Днепру происходит на фоне уменьшения количества судопроходов на 27%. Это свидетельствует об увеличении уровня загруженности судов и улучшении условий судоходства", – отмечается в сообщении.

Также ежегодно растет количество пассажиров, которые решили воспользоваться водным транспортом как на внутренних, так и на внешних перевозках. В частности, в 2019 году было перевезено почти 538 тыс. пассажиров, что на 65% больше чем в 2018 году. Из них почти 10 тыс. составляют пассажиры на иностранных рейсах.