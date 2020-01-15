Верховный Суд расторг договор в деле о махинациях с "зеленым тарифом" на 300 миллионов

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), 13 января Верховный Суд оставил без изменений вынесенные по иску НАБУ решения предыдущих судебных инстанций, передает БизнесЦензор.

Иск был подан в Хозяйственный суд Запорожской области в ноябре 2018 года на основании материалов, собранных в ходе досудебного расследования, которое детективы НАБУ начали осенью 2017 года.

"Следствие получило доказательства, что частная компания на основании фиктивных документов о вводе в эксплуатацию комплекса электростанции по выработке солнечной электроэнергии почти на год раньше фактического построения получила более высокий "зеленый тариф", чем заставила ГП "Энергорынок" незаконно переплатить лишь за четыре года более 300 млн грн", – пояснили в НАБУ.

Учитывая, что "зеленый" тариф на указанный комплекс установлен до 1 января 2030 года, сумма убытков от такой деятельности может достигнуть 1,7 млрд грн.

В марте 2019 суд первой инстанции удовлетворил иск Национального бюро. Впоследствии, в октябре 2019 года с таким решением согласился Центральный апелляционный хозяйственный суд. Сейчас такую ​​же позицию выразил и Верховный Суд, решение которого является окончательным и создает предпосылки для возмещения незаконно полученных средств.

В то же время НАБУ указывает, что во времена бывшего генпрокурора Юрия Луценко расследование этого дела в декабре 2018 года было передано Нацполиции, после чего в мае 2019 года дело закрыть.

"Привлечь к ответственности лиц, задействованных в приведенной схеме с нанесением ущерба ГП "Энергорынок", пока не представляется возможным… Национальное бюро надеется на пересмотр этого решения Генеральным прокурором", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро выявило подлог с введением в эксплуатацию третьей очереди солнечной станции ООО "Токмак Солар Энерджи" в Запорожской области мощностью 6 МВт/ч.

По данным следствия, "Токмак Солар Энерджи" получило зеленый тариф по третьей очереди уже 25 декабря 2012 года, подав поддельные документы о введении еще не построенных мощностей в эксплуатацию. Детективы выяснили, что якобы использованное при строительстве СЭС оборудование с 2010 по 2014 годы в Украину не ввозилось.

Следователи пришли к выводу, что получение фиксированного зеленого тарифа раньше фактического запуска станции нанесло ущерб, ведь в начале 2013 года его существенно снизили, а третья очередь СЭС все эти годы и по сей день продает электроэнергию по ставкам 2012 года.

Сейчас ООО "Токмак Солар Энерджи" записано на кипрскую фирму "Юкрейн Реньювабл Энерджи Холдингз Урех Лимитед". Ранее компанией владели Руслан Божко, депутат горсовета от "Оппоблока", и Александр Репкин, депутат облсовета от "Оппоблока", чей округ как раз охватывает Токмак. В 2012-13 годах фирмой владели Сергей Лебедь и Оксана Красюк, родственница тогдашнего председателя Запорожской налоговой администрации Алексея Тимарцева, а Репкин был гендиректором.