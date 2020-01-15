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15.01.20 19:21

Украина выйдет из договора СНГ о сотрудничестве в финансовой разведке

Кабинет министров на заседании в среду, 15 января, одобрил проект указа президента о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.

Украина выйдет из договора СНГ о сотрудничестве в финансовой разведке

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Этот шаг обеспечит уменьшение обязательств Украины в рамках СНГ и будет способствовать защите национальных интересов страны", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения от 1992 года о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств-участников СНГ.

Напомним, Украина постепенно выходит из отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств для Украины.

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