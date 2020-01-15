Беларусь предупредила о ежемесячных ремонтах трубопровода для экспорта нефти из России

Компания предупредила, что при этом давление в трубе будет снижаться, а прокачка нефти – частично останавливаться, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В 2019 году оператор проверил 1300 километров трубопровода и по результатам внутритрубной диагностики выявил "большое скопление дефектов".

Диагностику проводила "Бейкер Хьюз технологии и трубопроводный сервис" и по результатам представила отчет с рекомендациями по ремонту.

В частности, 14 января компания начала первый ремонт на участке "Мозырь - Брест-3", из-за чего прокачка нефти в Польшу снизилась вдвое, до 70 тыс. тонн в сутки. Работы продлятся по 17 января.

В "Транснефти" этот ремонт назвали плановым. Советник президента "Транснефти" Игорь Демин отметил, что в России компания не анонсирует остановки и ремонт на трубопроводе, чтобы эти периоды не использовали для нелегальных врезок.

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Как сообщалось, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

После прекращения поставок российской нефти Беларусь объявила о приостановке экспорта нефтепродуктов, объемы которого составляют около 12 млн тонн в год.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.