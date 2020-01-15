Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена на дизтопливо в сети "Авиас", "Укрнафта", ANP установлена на уровне 26 грн/л, бензин А-92 – 24,95–25,00 грн/л, А-95 – 25,95–26,00 грн/л.

Кроме того, цены на бензин снизились в сети WOG на 20 коп./л.

В частности на станциях сети бензины подешевели до 27,09 грн/л за А-92 и 28,09 грн/л за А-95. Стоимость дизельного топлива осталась на уровне 27,39 грн/л.

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Как сообщалось, накануне Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что уровень розничных цен топлива в сетях крупных операторов недостаточно обоснован и начал новое углубленное исследование рынка.

Напомним, в конце декбаря 2019 года президент Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети АЗСболее активно снижать цены на бензин и дизтопливо. В частности, операторам рекомендовали отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен понизив цены на стелах.

Напомним, розничные сети АЗС начали снижать цены на бензит и дизтопливо 5 декабря.

Перед этим Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%. В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.