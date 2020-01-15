БизнесЦензор

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15.01.20 16:45

Нацбанк назвал условием продажи "Сбербанка" разрешение европейского регулятора

Национальный банк Украины согласует продажу украинского дочернего банка "Сбербанка", если потенциальный покупатель сможет получить разрешение Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сделку.

Нацбанк назвал условием продажи "Сбербанка" разрешение европейского регулятора

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в интервью FinClub, передает БизнесЦензор.

"Но если я правильно понимаю, у акционера есть желание попытаться продать банк. Я надеюсь, что уже всем понятно, что номинальным покупателям мы зеленый свет не дадим. Поэтому если это будет международная организация, которая сможет, несмотря на санкции, получить разрешение ЕЦБ на сделку, тогда о'кей", – сказала Рожкова.

Рожкова также сообщила, что украинский "Сбербанк" не активен на рынке.

"Мы как регулятор не общаемся с собственником ("Сбербанком РФ"). Это все осложнено политическими процессами. И для рынка это плохо. Но сегодня "Сбербанк" не активничает на рынке. Он сдулся по кредитам, немного сдулся по депозитам. Мы следим за тем, чтобы у него была сверхликвидность, чтобы в случае чего он мог рассчитаться по всем обязательствам", – добавила замглавы НБУ.

Напомним, "Сбербанк" безуспешно пытается продать дочерний банк в Украине после начала российской агрессии и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2019 года "Сбербанк" по размеру активов занимал восьмое место среди 76 действовавших на Украине банков.

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