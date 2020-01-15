Нацбанк назвал условием продажи "Сбербанка" разрешение европейского регулятора

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в интервью FinClub, передает БизнесЦензор.

"Но если я правильно понимаю, у акционера есть желание попытаться продать банк. Я надеюсь, что уже всем понятно, что номинальным покупателям мы зеленый свет не дадим. Поэтому если это будет международная организация, которая сможет, несмотря на санкции, получить разрешение ЕЦБ на сделку, тогда о'кей", – сказала Рожкова.

Рожкова также сообщила, что украинский "Сбербанк" не активен на рынке.

"Мы как регулятор не общаемся с собственником ("Сбербанком РФ"). Это все осложнено политическими процессами. И для рынка это плохо. Но сегодня "Сбербанк" не активничает на рынке. Он сдулся по кредитам, немного сдулся по депозитам. Мы следим за тем, чтобы у него была сверхликвидность, чтобы в случае чего он мог рассчитаться по всем обязательствам", – добавила замглавы НБУ.

Напомним, "Сбербанк" безуспешно пытается продать дочерний банк в Украине после начала российской агрессии и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2019 года "Сбербанк" по размеру активов занимал восьмое место среди 76 действовавших на Украине банков.