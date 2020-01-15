Меркель призвала увеличить инвестиции в украинскую ГТС

Об этом Меркель заявила во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, во время разговора стороны обсудили достигнутые договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу.

Зеленский подчеркнул, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

В свою очередь Меркель отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

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Как сообщалось, 30 декабря 2019 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава правления АО "Газпром" Алексей Миллер подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. А также отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд) за реализацию монопольного положения.

Напомним, Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 3,2% (на 2,81 млрд млн кубометров) по сравнению с 2018 годом – до 89,59 млрд кубометров.