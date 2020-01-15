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15.01.20 15:58

Медведев подал в отставку с поста премьер-министра России

Правительство РФ подает в отставку.

Медведев подал в отставку с поста премьер-министра России

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Перед этим российский президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Медведевым, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Медведева, дальнейшее решение по новому составу кабмина будет принимать глава государства.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.

На встрече с членами правительства Путин также сообщил, что решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Медведеву. Путин является председателем Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета (сейчас это Николай Патрушев).

Медведев является одним из постоянных членов Совбеза. Он занимал должность главы российского правительства с мая 2012 года.

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