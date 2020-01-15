Казахстан смог снизить "зеленый тариф" для СЭС в 4 раза ниже украинского

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности по итогам встречи с представители Министерства энергетики Казахстана, передает БизнесЦензор.

В свою очередь представители Министерства энергетики Казахстана подтвердили эффективность аукционов в части значительного уменьшения цены электроэнергии из возобновляемых источников.

"Результаты последних торгов в Казахстане показали снижение цены, в частности, на "солнечные киловатты" почти на 50%: с 8 до 4 евроцентов за кВт-ч", – сказано в сообщении.

Представители Минэнерго Казахстана также отметили, что система аукционов позволяет регулировать направления и объемы строительства объектов "чистой" энергетики.

Так, первые аукционы в Казахстане состоялись в 2018 году для проектов с общей мощностью 1000 МВт. В 2019 году квоты уменьшены до 250 МВт. Всего в 2018-2019 годах в Казахстане заключены соглашения на внедрение "зеленых" проектов общей мощностью более 800 МВт, а на стадии подписания – соглашение на 160 МВт.

Напомним, Украина планирует провести первые аукционы на строительство объектов "зеленой" энергетики в 2020 году. При этом из-за активного строительства объектов альтернативной энергетики и высокого "зеленого тарифа" Украина вынуждена рассматривать варианты его реструктуризации, а также повышение цен на электроэнергию для населения.

Как сообщалось, по оценке Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета госпредприятия "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году может составить от 10,4 млрд грн (по первому варианту) до 13,5 млрд грн (по второму варианту).

По данным Минэкоэнерго, установленная мощность ВИЭ по итогам 2019 года составит 5,74 ГВт, 2020 года – 7,59 ГВт (по данным профильных ассоциаций, предоставленных исходя из подписанных pre-PPA).

По расчетам НКРЭКУ в 2019 году объем выплаченного зеленого тарифа составит 18 млрд грн, а в 2020 году, без изменения ситуации - 42,5 млрд грн.

Таким образом, генерация ВИЭ в 2020 году потребит 20% средств электроэнергетического рынка при общей доле генерации 6-7%.