БизнесЦензор

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15.01.20 15:41

Кабмин обнародует данные электронной переписи населения на следующей неделе

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство намерено обнародовать данные электронной переписи населения на следующей неделе.

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Об этом Дубилет сообщил на брифинге по результатам заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными", - сказал Дубилет.

Он отметил, что по оценке погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул Дубилет.

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