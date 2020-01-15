АМКУ согласовал обмен частотами мобильных операторов для расширения покрытия 4G

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Целью согласованных действий указано обеспечение максимально эффективного использования операторами мобильной связи радиочастотного спектра в диапазонах радиочастот 800-900 МГц, максимальное покрытия территории Украины новейшими сетями подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений (3G / 4G), а также предоставление широкополосного мобильного доступа к сети интернет, в частности, в сельской местности.

В ходе рассмотрения дела Комитетом установлено, что во время согласованных действий перераспределяться будет уже лицензированы радиочастотный ресурс в диапазонах 800-900 МГц, поэтому права и законные интересы потенциальных и существующих конкурентов участников согласованных действий в диапазонах РЧР 800-900 МГц, их клиентов или поставщиков никоим образом не ограничиваться.

Кроме того, АМКУ пришел к выводу, что осуществление согласованных действий не создает никаких барьеров для выхода на рынок услуг подвижной (мобильной) связи новых участников, не устраняет с рынка действующих субъектов рынка, не искажает конкуренцию и не ведет ни к каким другим негативным последствиям.

В то же время, по информации заявителей, эти действия будут иметь важные положительные последствия – усиление конкуренции на рынках подвижной (мобильной) связи, увеличение количества пользователей услугами мобильного доступа к глобальной сети интернет, а также цифровое обеспечение административной, медицинской и образовательной реформ.

Читайте также: Германия запустила 5G связь

Как сообщалось, в октябре 2019 года Кабинет министров подписал меморандум с операторами мобильной связи Vodafone, Lifecell, "Киевстар" и "Интертелеком" о реорганизации радиочастот в диапазоне 900 МГц, что позволит обеспечить всю территорию Украины максимальным покрытием качественной мобильной связи уровня 4G, а также предоставить широкополосный доступ к интернету.

Ожидается, что благодаря достигнутым договоренностям уже в марте 2020 года будут переоформлены лицензии, необходимые для распространения 4G даже в небольших населенных пунктах.

Напомним, отсутствие скоростного мобильного интернета в регионах сегодня вызвано тем, что распределенных частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G. Исправить ситуацию позволит выполнение недавно подписанного операторами общего Плана мероприятий, согласно которому от доли диапазона откажется "Киевстар". Этому оператору, согласно лицензии, сейчас отдано около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также часть своих частот в этом диапазоне уступит оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.

президент Владимир Зеленский своим указом 8 июля утвердил план мероприятий для улучшения доступа к мобильному интернету путем обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений.

Согласно указу, уже к 1 августа поручено утвердить план мероприятий по высвобождению радиочастотного ресурса в диапазоне радиочастот 790-862 МГц для внедрения систем подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений.

К 1 октября должны быть установлены сроки и условия высвобождения радиочастотного ресурса в диапазонах радиочастот 880-915 МГц, 925-960 МГц специальными пользователями.

Также к 1 октября нужно предпринять меры по устранению фрагментации радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 824 960 МГц для внедрения мобильной связи третьего и четвертого поколений.