В Украине можно будет пользоваться интернетом во время авиаперелетов, – Гончарук

Об этом со ссылкой на пресс-службу Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете", - сообщил Гончарук.

По данным Гончарука, Кабинет министров Украины принял решение для разрешения диапазона для мобильной связи.

"Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи - это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах", - сообщает Гончарук.

Также премьер добавил, что правительство приняло важное антикоррупционное решение в сфере мобильной связи. "Отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры", - заявил Гончарук.