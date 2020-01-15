Кабмин упростил подключение к интернету во время авиаперелетов (обновлено)

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

"Украинцы смогут пользоваться интернетом даже во время полета в самолете", – сообщил Гончарук.

По словам премьера, Кабинет министров принял решение для разрешения диапазона для мобильной связи.

"Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи – это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах", – добавил Гончарук.

Как уточнили в пресс-службе Госспецсвязи, Кабмин на заседании в среду, 15 января, своим постановлением внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины (п.31.1 "Спутниковая радиосвязь с использованием земных станций на мобильных платформах").

"Правительство изучило европейский опыт по подключению к сети интернет на бортах самолетов, которое осуществляется благодаря космическим терминалам Ка-диапазона, который показал, что пользование интернетом благодаря этой технологии не повлияет на авиационную безопасность во время работы на земле. Кроме того, это позволит обеспечить скорость передачи данных до 12 Мбит/с на каждого пассажира самолета", – пояснили в ведомстве.

Ожидается, что это решение правительства будет способствовать заключению собственниками авиакомпаний договоров с операторами мобильной связи Украины по предоставлению услуг, авиакомпании смогут приобрести необходимое оборудование, а пассажиры получат услуги по подключению к сети интернет в режиме полета на всех этапах от посадки до высадки.

"Кроме того, указанным постановлением будет обеспечена возможность пользования высокоскоростным интернетом на всех международных автодорогах и во всех населенных пунктах", – отмечается в сообщении.