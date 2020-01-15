Антимонопольный комитет начал углубленное расследование цен на топливо на АЗС

Как пояснили в пресс-службе АМКУ, в декабре 2019 года Комитет установил, что уровень розничных цен на АЗС не отражает изменения, которые влияют на цену топлива, передает БизнесЦензор.

В связи с этим 5 декабря АМКУ предоставил сетям АЗС под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG и GLUSCO обязательные для рассмотрения рекомендации: принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке.

После предоставления рекомендаций цены на бензин и дизтопливо в указанных сетях АЗС на стелах постепенно снизились на 1-2 грн за литр.

"В то же время предоставленная ​​участниками рынка информация по результатам рассмотрения рекомендаций не содержит достаточного обоснования уровня установленных цен на АЗС. В связи с указанным, пока Комитетом начато углубленное исследование соответствия действий участников рынков розничной торговли высокооктановых бензинов и дизельного топлива требованиям законодательства о защите экономической конкуренции", – сообщили в АМКУ.

Комитет отмечает, что в случае выявления в действиях участников рынков розничной торговли высокооктановых бензинов и дизельным топливом признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, будут приняты соответствующие меры.

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Как сообщалось, в конце декбаря 2019 года президент Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети АЗС более активно снижать цены на бензин и дизтопливо.

В частности, операторам рекомендовали отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен понизив цены на стелах.

Напомним, розничные сети АЗС начали снижать цены на бензит и дизтопливо 5 декабря.

Перед этим Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%. В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.