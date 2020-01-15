Кабмин распределил 32 миллиарда на строительство и ремонт дорог (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу премьера Алексея Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Утвердили Дорожную стратегию на 2020 год. Ремонты кусками должны отойти в прошлое. Вместо них будет комплексное качественное дорожное строительство. Только на 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн", – сообщил Гончарук.

"Из них на дороги 31,5 млрд грн – это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн – средства международных организаций", – добавил премьер.

По словам Гончарука, правительство планирует за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог.

Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, на сегодняшнем заседании Кабмин утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемов бюджетных средств для их финансирования за счет специального фонда госбюджета.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в первую очередь предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на наиболее разрушенных участках автомобильных дорог по основным маршрутам и продолжение строительства и ремонта объектов, работы на которых начато в прошлые годы.

В частности в перечень дорог для ремонта вошли: М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через Винницу), Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, строительство южного обхода Днепра, Н-26 Чугуев - Меловое (через Старобельск), Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог), Н-03 Житомир - Черновцы.

"В 2020 году из Дорожного фонда будет направлено 31 млрд 528 млн 105 тыс. грн на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Правительством уже утвержден перечень таких объектов. Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 метров мостов", – уточнил Криклий.

Министр отметил, что кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения.