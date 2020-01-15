Dragon Capital получил разрешение на покупку "Идея Банка"

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, польский Getin Holding S.A. 20 декабря 2019 года заключил соглашение о продаже 100% акций украинского "Идея Банка" и 100% ООО "Нью Финанс Сервис" группе Dragon Capital и физическому лицу за 1,37 млрд грн, или 224,76 млн злотых, минус сумма дивидендов до закрытия сделки.

Ожидается, что сделка может быть завершена до 31 мая 2020 года.

Getin Holding выставил дочерний "Идея Банк" на продажу в октябре 2019 года.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (7,510 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 76 действующих банков.